Sollevamento Pesi | Mondiali Youth 2022 | nono posto per Tina Angelini nella -49 Trionfo per Wijayana

Arriva un'altra posizione in top 10 per gli azzurrini del Sollevamento Pesi, impegnati questa settimana a Lèon (Messico), teatro dei Campionati Mondiali Youth 2022. nella categoria fino ai -49 kg femminile infatti Tina Angelini ha conquistato la nona posizione, comportandosi particolarmente bene nella prima sezione di gara. Nello strappo infatti l'azzurra ha alzato la quarta misura del lotto, 68 kg, rimanendo poi leggermente attardata per via dello slancio, dove è riuscita a tirare su 74 kg sbagliando però sia il primo che il terzo tentativo, fattore per cui si è dovuta accontentare del totale di 142. La prova è stata vinta per dispersione dalla giovane indonesiana Luluk Wijayana, risultata la migliore in entrambi i ...

