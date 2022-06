Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2022: Claudio Scarantino ai piedi del podio nei 61 kg (Di lunedì 13 giugno 2022) Si sono aperti con una buona prestazione (non premiata però da una medaglia) per l’Italia i Campionati Mondiali Youth di Sollevamento pesi 2022, rassegna iridata riservata agli atleti Under 17 in corso di svolgimento fino a sabato 18 giugno in quel di León (in Messico). Claudio Scarantino è stato grande protagonista nella categoria fino a 61 kg, collocandosi ai piedi del podio mondiale con una misura complessiva di 233 kg. Il sedicenne siciliano ha ottenuto un settimo posto parziale nello strappo con 104 kg (nuovo record italiano U17 di specialità), mentre nella seconda parte di gara ha rimontato con una brillante quarta piazza di slancio con 129 kg. Quarta posizione anche nel totale per il campione europeo Under 15 in carica, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Si sono aperti con una buona prestazione (non premiata però da una medaglia) per l’Italia i Campionatidi, rassegna iridata riservata agli atleti Under 17 in corso di svolgimento fino a sabato 18 giugno in quel di León (in Messico).è stato grande protagonista nella categoria fino a 61 kg, collocandosi aidelmondiale con una misura complessiva di 233 kg. Il sedicenne siciliano ha ottenuto un settimo posto parziale nello strappo con 104 kg (nuovo record italiano U17 di specialità), mentre nella seconda parte di gara ha rimontato con una brillante quarta piazza di slancio con 129 kg. Quarta posizione anche nel totale per il campione europeo Under 15 in carica, ...

Pubblicità

TOPGAMING43 : Nologo MTZQD Dumbbell Uomini e Le Donne con manubri Sollevamento Pesi con manubri casa Attrezzature for Il Fitness… - TOPGAMING43 : Kettlebell Commerciale in Ghisa Resistente per Casa e Palestra Fitness Allenamenti Sportivi Cross Training Sollevam… - TOPGAMING43 : BAA Pesi manubri Fitness manubri Set Home Fitness Attrezzatura Bilanciere di Sollevamento Pesi Liberi manubri Set f… - them_rip : 'Non puoi più fare sollevamento pesi o correre, in compenso puoi nuotare quanto ti pare' AOWIEBRIKEWSBHSIWOWIBRBHW… - f1_william : Suo padre Matthew è un poliziotto con la passione del sollevamento pesi, mentre sua madre Victoria è una semplice casalinga. -