Smart #1 launch edition - Tutti prenotati i 150 esemplari disponibili per l'Italia (Di lunedì 13 giugno 2022) Successo immediato per la Smart #1 launch edition. La serie limitata realizzata per il lancio della crossover elettrica è andata subito esaurita confermando l'interesse da parte dei clienti Italiani per la nuova proposta del brand. Dei 1.000 esemplari totali previsti dalla Casa per questa versione, 150 erano destinati all'Italia: un numero non sufficiente per far fronte a tutte le richieste ricevute dai concessionari. Oltre la metà dei clienti sono già fidelizzati. La Smart ha voluto analizzare con attenzione il portafoglio dei clienti: ben 6 su 10 sono già "Smartisti", e questo la dice lunga sul legame del marchio con l'Italia, e specialmente con le grandi città, anche se alcuni ordini sono pervenuti da bacini di clientela ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 giugno 2022) Successo immediato per la#1. La serie limitata realizzata per il lancio della crossover elettrica è andata subito esaurita confermando l'interesse da parte dei clientini per la nuova proposta del brand. Dei 1.000totali previsti dalla Casa per questa versione, 150 erano destinati all': un numero non sufficiente per far fronte a tutte le richieste ricevute dai concessionari. Oltre la metà dei clienti sono già fidelizzati. Laha voluto analizzare con attenzione il portafoglio dei clienti: ben 6 su 10 sono già "isti", e questo la dice lunga sul legame del marchio con l', e specialmente con le grandi città, anche se alcuni ordini sono pervenuti da bacini di clientela ...

