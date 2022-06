“Siete bellissimi”. Matrimonio top per il ricchissimo figlio vip d’Italia: festa da sogno (Di lunedì 13 giugno 2022) Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sposi. La coppia ha scelto di celebrare di nuovo le nozze a Château de la Messardiè, un castello del diciannovesimo secolo sulle colline con vista sulla baia di Saint-Tropez, sulle spiagge e sui vigneti di Ramatuelle. La coppia si era già sposata nel settembre 2021 nella sala delle celebrazioni di Palazzo Reale a Milano. Un Matrimonio da sogno con tanti ospiti vip. Fra gli ospiti la modella Vittoria Ceretti, che ha postato alcune storie, e Giuliano Sangiorgi che avrebbe cantato con la sposa. Leonardo Maria Del Vecchio, 27 anni, è il quarto figlio del patron di Luxottica, uno degli uomini più ricchi d’Italia. Secondo le stime di Forbes, nel 2020, il patrimonio ammonta a circa 20,3 miliardi di euro piazzando il fondatore di Luxottica al cinquantesimo posto della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sposi. La coppia ha scelto di celebrare di nuovo le nozze a Château de la Messardiè, un castello del diciannovesimo secolo sulle colline con vista sulla baia di Saint-Tropez, sulle spiagge e sui vigneti di Ramatuelle. La coppia si era già sposata nel settembre 2021 nella sala delle celebrazioni di Palazzo Reale a Milano. Undacon tanti ospiti vip. Fra gli ospiti la modella Vittoria Ceretti, che ha postato alcune storie, e Giuliano Sangiorgi che avrebbe cantato con la sposa. Leonardo Maria Del Vecchio, 27 anni, è il quartodel patron di Luxottica, uno degli uomini più ricchi. Secondo le stime di Forbes, nel 2020, il patrimonio ammonta a circa 20,3 miliardi di euro piazzando il fondatore di Luxottica al cinquantesimo posto della ...

