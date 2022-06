“Si stanno baciando”. Soleil Sorge e il fidanzato al mare, dopo mesi la foto: chi è lui (Di lunedì 13 giugno 2022) Soleil Sorge e il fidanzato, nuove foto con tanto di bacio. Continua l’interesse del gossip verso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e ospite speciale, insieme a Vera Gemma, dell’Isola dei Famosi, reality che incoronerà il vincitore il 27 giugno. Fin dalla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, non si è fatto altro che discutere del presunto fidanzato di Soleil Sorge. E nelle ultime ore è arrivata una indiscrezione molto importante, con tanto di prova fotografica, che non lascerebbe spazio a dubbi, perché qualcuno ha beccato la coppia al mare in atteggiamenti molto intimi e ha immortalato anche un bacio. Soleil ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)e il, nuovecon tanto di bacio. Continua l’interesse del gossip verso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e ospite speciale, insieme a Vera Gemma, dell’Isola dei Famosi, reality che incoronerà il vincitore il 27 giugno. Fin dalla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, non si è fatto altro che discutere del presuntodi. E nelle ultime ore è arrivata una indiscrezione molto importante, con tanto di provagrafica, che non lascerebbe spazio a dubbi, perché qualcuno ha beccato la coppia alin atteggiamenti molto intimi e ha immortalato anche un bacio....

