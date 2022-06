“Si sono sposati in segreto”. Tutti ad aspettare il matrimonio super vip dell’anno ma c’è già stato (Di lunedì 13 giugno 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Lo hanno fatto in gran segreto dopo che per mesi la loro storia, il loro clamoroso ritorno di fiamma, è stato sulla bocca di Tutti. I due attori si conobbero sul set di “Gigli”, era il 2002. La curiosità: il film è passato alla storia come uno dei peggiori mai realizzati e si aggiudicò numerosi premi ai Razzie Awards tra cui quello per la peggior coppia. Nel 2003 arriva la proposta di matrimonio, ma poco prima delle nozze, nel 2004, arriva la rottura. I due hanno avuto poi altre storie. Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli, ma anche in questo caso la storia finisce. Diverse le relazioni di JLo, prima quella col manager Irving Azoff, poi il matrimonio con Marc Anthony. Finito questo ecco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si. Lo hanno fatto in grandopo che per mesi la loro storia, il loro clamoroso ritorno di fiamma, èsulla bocca di. I due attori si conobbero sul set di “Gigli”, era il 2002. La curiosità: il film è passato alla storia come uno dei peggiori mai realizzati e si aggiudicò numerosi premi ai Razzie Awards tra cui quello per la peggior coppia. Nel 2003 arriva la proposta di, ma poco prima delle nozze, nel 2004, arriva la rottura. I due hanno avuto poi altre storie. Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli, ma anche in questo caso la storia finisce. Diverse le relazioni di JLo, prima quella col manager Irving Azoff, poi ilcon Marc Anthony. Finito questo ecco ...

