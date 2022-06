“Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, no all’ideologia gender…”, applausi per l’intervento di Giorgia Meloni al comizio di Vox in Andalusia (Di lunedì 13 giugno 2022) “Si alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, no alla ideologia gender…”, l’intervento di Giorgia Meloni al comizio di Vox, in Andalusia, prende in rassegna tutte le tematiche care alla destra radicale. A lei il pubblico spagnolo riserva un’accoglienza da grande leader: “No alla violenza islamista, no all’immigrazione, no alla finanza internazionale. Viva l’Europa dei patrioti”, dice Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Si, no, noideologia”,dialdi Vox, in, prende in rassegna tutte le tematiche caredestra radicale. A lei il pubblico spagnolo riserva un’accoglienza da grande leader: “Noviolenza islamista, no all’immigrazione, nofinanza internazionale. Viva l’Europa dei patrioti”, dice. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

