Shakira ha scoperto i tradimenti di Piqué facendolo pedinare | emergono i dettagli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il gossip sulla fine della storia d’amore trae i presuntidel calciatore sembrava potesse finire con il comunicato ufficiale ma non è così. C’è una vera soap da seguire perché dalla Spagna arrivano nuovi particolari. La love story tra il difensore del Barcellona e la popstar sembra sia finita davvero male e chi aveva intravisto tutto nel nuovo brano diforse non ha sbagliato. C’è una presunta nuova fiamma nella vita di Gerarde la madre di suoi figli avrebbetutto grazie ad un pool di investigatori.ha fattoil suo compagno e visti i risultati non ha sbagliato. Ad annunciare la separazione è stata la cantante colombiana ma non sono terminati i, quelli stanno ...