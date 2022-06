“Shakira ha fatto pedinare Piqué | così ha scoperto l’amante | lui la chiamava ‘la mia First Lady' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Emergono ancora nuovi dettagli sul gossip dell’estate, ovvero la rottura trae Gerard, difensore del Barcellona. Sono ancora una volta i media spagnoli a rivelarci il retroscena secondo cui la popstar avrebbe “incastrato” il compagno facendoloda un’agenzia investigativa. Secondo quanto viene riferito, la cantante ha avuto il sentore dei tradimenti digli ha messo alle calcagna un investigatore privato, che le ha portato le prove dell’infedeltà del consorte padre dei suoi due figli. Non solo. Dalle indagini è emerso che quella del calciatore non era una semplice “scappatella” bensì una vera e propria relazione parallela con una donna più giovane, non la modella Suzy Cortes di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, ma piuttosto con una ragazza poco più che 20enne. ...