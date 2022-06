Shakira e Piquè | il difensore pedinato da un agente privato | ecco come è stato scoperto il tradimento

(Di lunedì 13 giugno 2022) La separazione diha sconvolto il mondo. La coppia glamour dell'estate 2010, in occasione del Mondiale di calcio in Sud Africa, si è lasciata dopo 12 anni di...

Ma come ha fattoa scoprire il tradimento Assoldando non uno, ma una squadra di investigatori privati.La relazione del calciatore con la sua amante andava avanti da tempo. Tra i messaggi inviati anche alcuni in cui la definiva la sua 'first ... Shakira-Piquè l'addio è ufficiale 'rispetto per bene dei figli'