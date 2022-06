Shakira e Piquè, il difensore pedinato da un agente privato: ecco come è stato scoperto il tradimento (Di lunedì 13 giugno 2022) La separazione di Shakira e Piquè ha sconvolto il mondo. La coppia glamour dell’estate 2010, in occasione del Mondiale di calcio in Sud Africa, si è lasciata dopo 12 anni di relazione. E, adesso, emergono nuovi dettagli sulla fine della love story tra la cantante colombiana e il difensore del Barcellona. La popstar ha fatto pedinare il suo ex marito. Shakira avrebbe avuto le prove del tradimento dell’ex marito dopo averlo fatto pedinare da un agente privato, proprio perché insospettita dai comportamenti insoliti di Piqué. Shakira avrebbe scoperto anche alcuni messaggi indirizzati all’amante: tra questi ce ne sarebbe stato uno in cui il difeonsore spagnolo definiva la sua amante la sua «first lady». E nonostante i ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 13 giugno 2022) La separazione diha sconvolto il mondo. La coppia glamour dell’estate 2010, in occasione del Mondiale di calcio in Sud Africa, si è lasciata dopo 12 anni di relazione. E, adesso, emergono nuovi dettagli sulla fine della love story tra la cantante colombiana e ildel Barcellona. La popstar ha fatto pedinare il suo ex marito.avrebbe avuto le prove deldell’ex marito dopo averlo fatto pedinare da un, proprio perché insospettita dai comportamenti insoliti di Piqué.avrebbeanche alcuni messaggi indirizzati all’amante: tra questi ce ne sarebbeuno in cui il difeonsore spagnolo definiva la sua amante la sua «first lady». E nonostante i ...

