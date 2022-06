Sesto San Giovanni, la storia del figlio che ha fatto a pezzi il padre: Gianluca Loprete aveva problemi psichiatrici, Antonio era «rassegnato» (Di lunedì 13 giugno 2022) Emergono dettagli su Gianluca e Antonio Cristiano Loprete, padre e figlio di Sesto San Giovani. Gianluca, 19enne che ha ucciso il padre e lo ha fatto in pezzi, aveva problemi psichiatrici fin da quando era bambino. Antonio Cristiano nell’ultimo periodo era stanco e «trasandato», raccontano i vicini. La casa è sporca e in disordine. Il ragazzo è stato arrestato per omicidio e vilipendio di cadavere, ma non ha dichiarato nulla di fronte al pm di Monza Carlo Cinque. La situazione familiare Secondo le dichiarazioni dei vicini «Le cose per lui il padre non andavano più tanto bene dalla separazione con la moglie, che è andata a ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Emergono dettagli suCristianodiSan Giovani., 19enne che ha ucciso ile lo hainfin da quando era bambino.Cristiano nell’ultimo periodo era stanco e «trasandato», raccontano i vicini. La casa è sporca e in disordine. Il ragazzo è stato arrestato per omicidio e vilipendio di cadavere, ma non ha dichiarato nulla di fronte al pm di Monza Carlo Cinque. La situazione familiare Secondo le dichiarazioni dei vicini «Le cose per lui ilnon andavano più tanto bene dalla separazione con la moglie, che è andata a ...

