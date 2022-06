Serie B? Chiamatela A2 | club storici | grandi piazze | almeno 7 squadre che puntano a salire È una chance da non sprecare

(Di lunedì 13 giugno 2022) Bari, Brescia, Benevento, Cagliari, Frosinone, Genoa, Parma, Pisa, Venezia. E Palermo. Con la promozione dei siciliani inB, si completa l’organico della prossima stagione. Tra, eproprietà, sarà una specie di “A2”: il campionato cadetto più competitivo di sempre,dai tempi della Juventus. Era dal 2006/2007 che non si vedevano ai nastri di partenza tante società così importanti inB. Quello fu il torneo post Calciopoli, di Del Piero &Co. sul campo di Rimini e Albinoleffe, ma c’erano anche Genoa e Napoli di ritorno dall’inferno del fallimento. Ancora oggi quella stagione viene ricordata come irripetibile, ma la prossima avrà persino qualcosa in più: allora c’erano treche staccavano tutte le ...

alebi69 : L'hanno e l'avranno già detto in tanti, ma la docu-serie, docu-film, chiamatela come volete, "La squadra" sulla squ…

Chiamatela A2: la prossima serie B sarà il campionato più seguito La vittoria del Palermo sul Padova alla fine della doppia finale dei Playoff di Serie C ha consegnato la promozione ai siciliani ufficializzando, anche, la conformazione della prossima Serie B 2022/23 ...Sei capoluoghi di regione ai nastri di partenza, piazze storiche e ricche di entusiasmo che sognano la promozione: si profila una cadetteria di lusso.