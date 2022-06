Serie A2 femminile di pallanuoto, Napoli Nuoto vince in casa della Brizz: azzurre in finale playoff (Di lunedì 13 giugno 2022) Serie A2 femminile di pallaNuoto: la Napoli Nuoto batte 17-13 in casa della Brizz Nuoto e vola in finale playoff per approdare nella massima Serie. La vittoria del gruppo. La Napoli Nuoto vince con merito in casa della Brizz Nuoto, seconda in classifica, e vola alla finale play off per la promozione in Serie A1 Leggi su 2anews (Di lunedì 13 giugno 2022)A2di: labatte 17-13 ine vola inper approdare nella massima. La vittoria del gruppo. Lacon merito in, seconda in classifica, e vola allaplay off per la promozione inA1

