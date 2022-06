Serena, 5 anni, sequestrata nel Catanese: prelevata da tre persone incappucciate e armate mentre era con un familiare (Di lunedì 13 giugno 2022) Una bambina, Serena Del Pozzo , è stata sequestrata nel Catanese . persone armate l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. La piccola si chiama Serena Del Pozzo e ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Una bambina,Del Pozzo , è statanell'avrebberoera con una Piano di Tremestieri. La piccola si chiamaDel Pozzo e ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Serena, 5 anni, sequestrata nel Catanese: prelevata da tre persone incappucciate e armate mentre era con un familiare https://… - softfranci : -anche a studiare quando me ne ricordo per gli esami all’uni, senza preoccuparmi troppo nemmeno di quelli, perché a… - leggoit : Serena, 5 anni, sequestrata nel Catanese: prelevata da tre persone incappucciate e armate mentre era con un familia… - imsimona__ : Io nell’ultimo periodo (che dura da vent’anni. I primi 6 ero serena) - Ornella85336117 : @joker_cioc Beh ho 54 anni e nessuno e parlo del reale me li fa ...ho un carattere buono una vita serena quindi -