Sei sorelle, anticipazioni: Salvador ad un bivio (Di lunedì 13 giugno 2022) Salvador Montaner sarà tra i grandi protagonisti delle prossime puntate di Sei sorelle, la nuova soap opera di Rai 1 incentrata sulle peripezie e sugli amori delle sorelle Silva e sul loro piano di non annunciare pubblicamente la morte del padre Fernando per non rischiare di perdere il controllo della fabbrica di tessuti di famiglia. Le sei ragazze, consapevoli che nessuno avrebbe più fatto affari con loro, essendo donne, hanno assunto Montaner come direttore della loro impresa, convinte fosse all'altezza del suo ruolo, ma l'uomo nasconderà più di un segreto alle giovani e presto dovrà decidere se essere sincero con tutte loro. Oltre a non essere un uomo d'affari esperto, Salvador, infatti, non si è mai laureato in Legge e preso lo zio Ricardo, intenzionato a mettere le mani sulla fabbrica del fratello Fernando, ...

