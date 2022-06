Sei sorelle | anticipazioni puntate dal 14 al 17 giugno | i complotti vengono alla luce

(Di lunedì 13 giugno 2022) Oggi la puntata di Seinon ci sarà: per via delle elezioni la soap opera spagnola fa un giorno di stop, per poi iniziare il 14. In questi giorni le vicissitudini della famiglia Silva arriveranno a un momento saliente: la bugia intornomorte di Don Fernando (di cui nessuno finora sa ancora nulla, eccezion fatta per le sue figlie) potrebbe essere scoperta da un momento all’altro, e Blanca arriverà a una situazione di forte tensione con la futura suocera. Seipuntata del 14Blanca vive una situazione di fortissimo stress: da una parte deve organizzare un matrimonio costoso e soddisfare la passione per il lusso della suocera Dolores, dall’altra deve fare i conti con i problemi economici della sua famiglia. Ciò porterà la futura ...

Pubblicità

tuttotv_info : #SeiSorelle (#SeisHermanas) | #Rai1 | LE TRAME di questa settimana >> - tuttotv_info : Sei Sorelle, le trame dal 13 al 17 giugno 2022 (Rai1) - 1DMarty_me : @ilapazzagioia @Bho98496481 la cosa divertente è che l'istinto materno ti porta a cercare uomini più giovani perchè… - zazoomblog : Sei Sorelle oggi non va in onda su Rai 1 - #Sorelle - zazoomblog : Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo ha un amante? Incredibile - #Sorelle #anticipazioni: #Rodolfo -

... si impara in famiglia, è parte di un lessico familiare: tua sorella studia sempre, tuuna ... La competizione inizia in famiglia e nasce dall'invidia delle madri e delle nonne verso le loro......dice di aver 'accettato con riluttanza' la richiesta di 'dimissioni dei nostri fratelli e, ... ad eccezione dicentri: il santuario e l'ufficio di Muhammad Sadiq al - Sadr; la sede ...Sei sorelle: ecco le anticipazioni della puntata in onda martedì 14 giugno 2022 della nuova soap spagnola di Rai 1 ...Non è il giorno per scoprirlo in quanto salta l’appuntamento con la soap spagnola. Sei Sorelle oggi non va in onda su Rai 1. Di conseguenza, l’episodio non è disponibile nemmeno in streaming su ...