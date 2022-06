Pubblicità

albionelfydd : @MonasteroFJ Forse non era sul seggiolino... - ilnidodelfalco1 : Il CdS obbliga a tenere i bambini in auto ancorati al sedile con apposito seggiolino. Non è un vezzo richiesto dall… - CVCPhoto : @LaStampa Ma non avrebbe dovuto essere legata al seggiolino o perlomeno fissata con la cintura di sicurezza? - claudio_raggio : @KroegMark @AzzurraValeria Eh certo vado a fare il figo con un Renegade di seconda mano col seggiolino del bambino… - OpOpOmOx : @Fra_Panizzo @Giulian96594733 @RobertoGiuffre @MarcoRizzoPC Devi avere serri problemi cognitivi se scrivi della rob… -

QN Motori

Le sanzioni amministrative In questo caso le sanzioni per l'utilizzo di unomologato sono le stesse per il suo mancato utilizzo, visto che nell'articolo 172 del Codice della Strada ...Eravamo distratti,ho fatto caso alo alla cintura. Eravamo molto vicini a casa, un tragitto di pochi chilometri' : papà Fabrizio, 33 anni, ha raccontato a Flaminia Savelli per il ... Seggiolino non omologato: quali sono le sanzioni ATINA - Un sabato sera come tanti, la pizzeria in famiglia e poi a casa. È bastato un attimo a trasformarlo in una tragedia. Quel tanto che basta a una bambina di sei anni ...Quando si trasporta un minore su un seggiolino non omologato si rischia di incorrere in pesanti sanzioni: ecco cosa sapere ...