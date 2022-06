Se ne va a 69 anni Claudio Ghezzi, storico alpinista italiano: dramma ad alta quota – cosa è accaduto? (Di lunedì 13 giugno 2022) Una notizia tragica giunge dalla montagna della Grigna settentrionale. L’alpinista Claudio Ghezzi è precipitato mentre stava soccorrendo una donna in difficoltà con i suoi figli piccoli. Mondo dell’alpinismo in lutto. La sua incredibile esperienza non è bastata questa volta. Se ne va Claudio Ghezzi, storico alpinista italiano, in seguito a una caduta da un’altezza di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 13 giugno 2022) Una notizia tragica giunge dalla montagna della Grigna settentrionale. L’è precipitato mentre stava soccorrendo una donna in difficoltà con i suoi figli piccoli. Mondo dell’alpinismo in lutto. La sua incredibile esperienza non è bastata questa volta. Se ne va, in seguito a una caduta da un’altezza di L'articolo NewNotizie.it.

