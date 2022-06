Scuola: Su mascherine governo non scarichi responsabilità sui presidenti di commissione (Di lunedì 13 giugno 2022) Scuola: Presidi Andis, su mascherine governo non scarichi responsabilità sui presidenti di commissione – In merito all’uso delle mascherine durante gli esami l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, informa un comunicato, ricordando che molti esami di terza media sono già iniziati e che i Ds hanno sempre rispettato regole e indicazioni spesso comunicate in appena ventiquattr’ore, sottolinea che, se decisione debba esser presa, per un esame di Stato dovrebbe essere di carattere nazionale”. Ad affermarlo in una nota è Paola Bortoletto (nella foto, a sinistra), presidente nazionale Andis. “Le istituzioni preposte – afferma la Bortoletto – hanno il dovere di assumersi l’onere delle scelte e non è accettabile che su una materia così delicata i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022): Presidi Andis, sunonsuidi– In merito all’uso delledurante gli esami l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, informa un comunicato, ricordando che molti esami di terza media sono già iniziati e che i Ds hanno sempre rispettato regole e indicazioni spesso comunicate in appena ventiquattr’ore, sottolinea che, se decisione debba esser presa, per un esame di Stato dovrebbe essere di carattere nazionale”. Ad affermarlo in una nota è Paola Bortoletto (nella foto, a sinistra), presidente nazionale Andis. “Le istituzioni preposte – afferma la Bortoletto – hanno il dovere di assumersi l’onere delle scelte e non è accettabile che su una materia così delicata i ...

