Sciopero nazionale trasporti 17 giugno 2022, mezzi a rischio a Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna: gli orari (Di lunedì 13 giugno 2022) Sciopero nazionale trasporti 17 giugno 2022 a Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino: l’evento causerà possibili disagi negli spostamenti con mezzi pubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’intera penisola ma verranno tutelate alcune fasce orarie di garanzia. Sciopero nazionale trasporti 17 giugno 2022, il motivo della protesta Nella giornata di venerdì 17 giugno 2022, è stato indetto uno Sciopero generale di 24 ore che riguarderà i trasporti pubblici locali. Lo Sciopero è stato indetto da Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022)17, Firenze e: l’evento causerà possibili disagi negli spostamenti conpubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’intera penisola ma verranno tutelate alcune fascee di garanzia.17, il motivo della protesta Nella giornata di venerdì 17, è stato indetto unogenerale di 24 ore che riguarderà ipubblici locali. Loè stato indetto da Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, ...

