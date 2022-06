Sarà così il comparto fotografico del OnePlus 10T 5G (Di lunedì 13 giugno 2022) Il OnePlus 10T 5G è atteso per la seconda parte dell’anno, ma sono già trapelati diversi dettagli per quanto riguarda le specifiche tecniche di cui Sarà dotato. A parlare è stato il solito Digital Chat Station, che ha approfondito il discorso relativo al comparto fotografico di cui il OnePlus 10T 5G disporrà. Il device sembra monterà un sensore principale da 50MP (superficie 1/1.5?), un grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Questo può solo voler dire, naturalmente se le indiscrezioni di cui sopra venissero confermate, che il teleobiettivo resterà un’esclusiva dei modelli Pro, che non dovrebbero mancare (cosa facilmente intuibile e che nemmeno ci sconvolge più di tanto, dato che l’andamento è questo per un po’ tutti i produttori di smartphone).Non dovrebbe esserci l’alert slider a bordo dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Il10T 5G è atteso per la seconda parte dell’anno, ma sono già trapelati diversi dettagli per quanto riguarda le specifiche tecniche di cuidotato. A parlare è stato il solito Digital Chat Station, che ha approfondito il discorso relativo aldi cui il10T 5G disporrà. Il device sembra monterà un sensore principale da 50MP (superficie 1/1.5?), un grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Questo può solo voler dire, naturalmente se le indiscrezioni di cui sopra venissero confermate, che il teleobiettivo resterà un’esclusiva dei modelli Pro, che non dovrebbero mancare (cosa facilmente intuibile e che nemmeno ci sconvolge più di tanto, dato che l’andamento è questo per un po’ tutti i produttori di smartphone).Non dovrebbe esserci l’alert slider a bordo dei ...

Pubblicità

RaiNews : La notte di domani, 14 giugno, sarà illuminata dalla 'Superluna delle Fragole': in concomitanza con la Luna piena,… - mengonimarco : E sarà così, insieme #MarcoNeglistadi ?? - SimoPillon : A quanto pare anche le esponenti del gentil sesso hanno capito che questa faccenda del doppio cognome, così com'è c… - SuavesitoIt : @ProfCampagna ???????????? ma che cazzo stai a di?! Il salario minimo fatto in Italia è un'altra presa per il culo...verr… - ferminia78 : @giuliaselvaggi2 Ma anche vuoi essere lasciato libero dopo aver commesso un reato, così che tu possa ripeterlo finc… -

Juventus, Chiesa: 'Mi trovo benissimo con Vlahovic, mi stuzzica la maglia numero 10' Così si è espresso Federico Chiesa nel parlare del suo rapporto con Vlahovic . Entrambi erano alla ... però per essere sicuri e non avere poi ricadute in futuro, che non si augura nessuno, sarà ... Fratelli d'Italia vede il sorpasso sulla Lega: vicina la resa dei conti nel centrodestra Così si consumerebbe anzitempo la competizione con la Meloni. E si aprirebbe un durissimo confronto ... E se ci sarà il sorpasso su Salvini, toccherà alla leader di Fratelli d'Italia fare la prima mossa ... Calcio e Finanza si è espresso Federico Chiesa nel parlare del suo rapporto con Vlahovic . Entrambi erano alla ... però per essere sicuri e non avere poi ricadute in futuro, che non si augura nessuno,...si consumerebbe anzitempo la competizione con la Meloni. E si aprirebbe un durissimo confronto ... E se ciil sorpasso su Salvini, toccherà alla leader di Fratelli d'Italia fare la prima mossa ... Champions, così sarà il pallone della finale 2023