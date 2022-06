Sanremo 2023, Amadeus vuole Drusilla Foer: ecco quale sarà il suo ruolo (Di lunedì 13 giugno 2022) Drusilla Foer ha conquistato non solo il cuore del pubblico ma anche e soprattutto il cuore di Amadeus. Il conduttore, infatti, dopo averla avuta al suo fianco durante la terza serata dell’ultimo Festival di Sanremo, sembrerebbe adesso intenzionato ad averla nuovamente al suo fianco. Dopo quell’evento, la carriera di Drusilla non si è più arrestata. Il direttore di Rai Uno, infatti, l’ha voluta al fianco di Carlo Conti nella serata di premiazione dei David di Donatello. E anche lì è stato un vero successone. Adesso, stando quanto riporta TvBlog, Amadeus vorrebbe coinvolgere Drusilla Foer anche nella nuova edizione del Festival del 2023. ecco quanto si legge dal portale: Nei giorni scorsi Amadeus ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 giugno 2022)ha conquistato non solo il cuore del pubblico ma anche e soprattutto il cuore di. Il conduttore, infatti, dopo averla avuta al suo fianco durante la terza serata dell’ultimo Festival di, sembrerebbe adesso intenzionato ad averla nuovamente al suo fianco. Dopo quell’evento, la carriera dinon si è più arrestata. Il direttore di Rai Uno, infatti, l’ha voluta al fianco di Carlo Conti nella serata di premiazione dei David di Donatello. E anche lì è stato un vero successone. Adesso, stando quanto riporta TvBlog,vorrebbe coinvolgereanche nella nuova edizione del Festival delquanto si legge dal portale: Nei giorni scorsi...

