Salvini: 'Il centrodestra vince solo se unito'. Tutte le reazioni alle elezioni comunali (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteo Salvini Roma, 13 giugno 2022 - Per i partiti è tempo di bilanci, sebbene lo spoglio delle elezioni comunali 2022 sia ancora in corso. Il primo a parlare è Matteo Salvini , il quale sottolinea ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) MatteoRoma, 13 giugno 2022 - Per i partiti è tempo di bilanci, sebbene lo spoglio delle2022 sia ancora in corso. Il primo a parlare è Matteo, il quale sottolinea ...

Pubblicità

elio_vito : L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fa… - fattoquotidiano : Di fronte alla disfatta dei referendum sulla giustizia, il centrodestra può consolarsi con i primi risultati – sepp… - GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Nel centrodestra vedremo una battaglia campale tra Fdi e Lega al Nord. Se Fdi al Nord supera la Lega, per la Lega e Salvini s… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: 'Il #centrodestra vince solo se unito. Se vogliamo seguire altre strade bisogna fare il conto con gli elettori': dopo… -