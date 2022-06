Salari, Landini rinnova allarme: “Rischio implosione sociale” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ il momento di assumere precise decisioni politiche per impedire che in autunno queste cose rischino di caderci addosso: se l’inflazione aumenta e se i Salari rimangono questi, è chiaro che c’è il Rischio che la situazione imploda e che sul piano sociale diventi insostenibile”. Cosi’ il leader Cgil, Maurizio Landini, a margine del convegno “Le ragioni della Pace” rinnova la richiesta al governo per una politica che porti piu’ Salario in busta paga. A preoccupare il sindacato anche gli annunci che arrivano dalla Bce sui tassi e la fine del Qe. “A maggior ragione la questione della lotta all’evasione e e della riforma del fisco devono diventare centrali e decisivi”, prosegue indicando come le prospettive delineate dalla Banca Centrale aggraverebbero il quadro già ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ il momento di assumere precise decisioni politiche per impedire che in autunno queste cose rischino di caderci addosso: se l’inflazione aumenta e se irimangono questi, è chiaro che c’è ilche la situazione imploda e che sul pianodiventi insostenibile”. Cosi’ il leader Cgil, Maurizio, a margine del convegno “Le ragioni della Pace”la richiesta al governo per una politica che porti piu’o in busta paga. A preoccupare il sindacato anche gli annunci che arrivano dalla Bce sui tassi e la fine del Qe. “A maggior ragione la questione della lotta all’evasione e e della riforma del fisco devono diventare centrali e decisivi”, prosegue indicando come le prospettive delineate dalla Banca Centrale aggraverebbero il quadro già ...

