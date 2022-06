Russia, la fuga dei milionari (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – milionari in fuga. Entro la fine del 2022, 15mila milionari, infatti, potrebbero aver lasciato la Russia (+9.500 rispetto al 2019) mentre in Ucraina potrebbero essere 2.800 (+2.400 rispetto al 2019). A sostenerlo in un report è la società di consulenza britannica Henley & Partners evidenziando come un ‘tsunami’ di capitali privati abbiano lasciato la Russia e l’Ucraina in questi primi sei mesi dell’anno. I dati riguardano le persone con un patrimonio pari ad almeno 1 milione di dollari e che si sono trasferite nel loro nuovo paese per più della metà dell’anno. Oltre alla Russia il maggior trasferimento di milionari nel 2022 si dovrebbe registrare in Cina (10.000). Seguono India (8 mila), Hong Kong (3 mila), Ucraina (2.800), Brasile (2.500), Regno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –in. Entro la fine del 2022, 15mila, infatti, potrebbero aver lasciato la(+9.500 rispetto al 2019) mentre in Ucraina potrebbero essere 2.800 (+2.400 rispetto al 2019). A sostenerlo in un report è la società di consulenza britannica Henley & Partners evidenziando come un ‘tsunami’ di capitali privati abbiano lasciato lae l’Ucraina in questi primi sei mesi dell’anno. I dati riguardano le persone con un patrimonio pari ad almeno 1 milione di dollari e che si sono trasferite nel loro nuovo paese per più della metà dell’anno. Oltre allail maggior trasferimento dinel 2022 si dovrebbe registrare in Cina (10.000). Seguono India (8 mila), Hong Kong (3 mila), Ucraina (2.800), Brasile (2.500), Regno ...

