Rossella Brescia testimonial della Maison Il Diamante (Di lunedì 13 giugno 2022) Rossella Brescia – ph Marco BarbaroLa Maison di alta gioielleria Il Diamante e Rossella Brescia hanno siglato una partnership ad alto tasso di raffinatezza. Maurizio Martone founder de Il Diamante spiega il perché di questa collaborazione: "Rossella passa con disinvoltura dal teatro alla radio, dalla danza alla televisione ed ogni volta lo fa con competenza e serietà. Proprio come noi ama il suo lavoro e cerca la perfezione". Roberta Bardon, CEO dell'azienda, sottolinea: "Stile, eleganza, etica e professionalità sono qualità che ci accomunano. È stato quindi naturale per noi immaginarla come testimonial". Fondato a Valenza nel 1995, grazie alla sua expertise Il Diamante è da anni partner produttivo dei più prestigiosi ...

