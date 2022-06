Romagnoli-Lazio, siamo alla svolta: Lotito adegua l’offerta (Di lunedì 13 giugno 2022) Romagnoli Lazio, siamo alla svolta: Lotito adegua l’offerta per portare il difensore il biancoceleste Alessio Romagnoli e la Lazio: già nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti. La Lazio è pronta a migliorare l’offerta e a garantire i 3 milioni a stagione (ne erano stati offerti (2,5) per assicurare a Sarri un difensore importante. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022)per portare il difensore il biancoceleste Alessioe la: già nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti. Laè pronta a miglioraree a garantire i 3 milioni a stagione (ne erano stati offerti (2,5) per assicurare a Sarri un difensore importante. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : La #Lazio pronta a migliorare l’offerta per #Romagnoli e a chiudere. #Carnesecchi sempre prima scelta per la porta - giovannicoviel1 : RT @InsiderLazio: Vai...tutti sul carro #Romagnoli adesso!! Salite pochi posti ancora #Lazio - Nichola94584094 : RT @fbmaarket: Ieri abbiamo parlato di situazione da sbloccare per Romagnoli onde evitare di perdere il calciatore. La Lazio si è mossa e c… - Nichola94584094 : RT @AlfredoPedulla: La #Lazio pronta a migliorare l’offerta per #Romagnoli e a chiudere. #Carnesecchi sempre prima scelta per la porta - Frankiessl1900 : #Lazio, #Romagnoli vicino. Si potrebbe chiudere in settimana. -