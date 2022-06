Roma, Zaniolo si allena anche in vacanza: per brillare in giallorosso o altrove (Di lunedì 13 giugno 2022) Nicolò Zaniolo si allena anche in vacanza. Vuole farsi trovare per la Roma o, magari, per una nuova esperienza Nicolò Zaniolo si è messo alle spalle le polemiche delle ultime settimane nei suoi confronti e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha cominciato ad allenarsi anche in vacanza. L’obiettivo è quello di farsi pronto dalla Roma all’inizio del ritiro, oppure brillare per una ipotetica nuova squadra. Pallone, corsa e spinning al Kinemove Center di Pontremoli, dove alterna il lavoro al mare. Chi gli sta vicino lo racconta sereno. Zaniolo ha un contratto con i giallorossi fino al 2024 e sa che la dirigenza busserà a fine estate alla sua porta per proporre il rinnovo. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Nicolòsiin. Vuole farsi trovare per lao, magari, per una nuova esperienza Nicolòsi è messo alle spalle le polemiche delle ultime settimane nei suoi confronti e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha cominciato adrsiin. L’obiettivo è quello di farsi pronto dallaall’inizio del ritiro, oppureper una ipotetica nuova squadra. Pallone, corsa e spinning al Kinemove Center di Pontremoli, dove alterna il lavoro al mare. Chi gli sta vicino lo racconta sereno.ha un contratto con i giallorossi fino al 2024 e sa che la dirigenza busserà a fine estate alla sua porta per proporre il rinnovo. ...

