Roma, visite mediche superate per Matic: domani la firma sul contratto (Di lunedì 13 giugno 2022) Nemanja Matic ha superato le visite mediche alle quali si è sottoposto quest’oggi. domani la firma sull’accordo con la Roma Come riferito da Sky Sport, Nemanja Matic ha superato le visite mediche con la Roma alle quali si è sottoposto nella giornata di oggi dopo il suo sbarco in Italia. Nella giornata di domani il serbo apporrà la firma sul suo accordo con i giallorossi valevole per una stagione, con opzione per un’altra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Nemanjaha superato lealle quali si è sottoposto quest’oggi.lasull’accordo con laCome riferito da Sky Sport, Nemanjaha superato lecon laalle quali si è sottoposto nella giornata di oggi dopo il suo sbarco in Italia. Nella giornata diil serbo apporrà lasul suo accordo con i giallorossi valevole per una stagione, con opzione per un’altra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Glongari : #Matic a #Roma tempo di visite ?? @Fra__Tringali - mattino5 : Colpo di scena a Roma: 200 netturbini guariscono dopo le visite mediche di controllo. Vengono reintegrati ma è pole… - CalcioNews24 : Domani la firma di #Matic sul contratto con la #Roma ?? - zona_talento_ : ? #Roma: Visite mediche ok per #Matic, domani sarà a #Trigoria per firmare il nuovo contratto. - schickposting : RT @Marco97F: @schickposting Clamoroso Roma: Modici, fissate le visite mediche, Mourinho soddisfatto -