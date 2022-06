Roma dedica una piazza a Raffaella Carrà | “Perché a Madrid sì e a Roma no?”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Una piccola e grande vittoria per i fan dell’Artista. A, madrina delPrime, le saràta unadella Capitale. Ma l’Italia non ha il primato. In realtà, l’iniziativa è partita dadove, subito dopo la scomparsa della cantante, il 5 Luglio scorso, la giunta comunale ha approvato la proposta dirle Plaza del Olivo, intitolandola Plaza. Un gesto che sicuramente ha fatto emozionare molti. Ma tra il tanto entusiasmo non sono pochi i cittadini italiani che si chiedono: “si e l’Italia no?” Da qui la richiesta dell’attivista ed ex deputata Vladimir Luxuria al sindaco Gualtieri. Leggi anche:...