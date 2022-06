Roma | Boniek | “Zaniolo fortissimo Se lo venderei per 50 milioni? Forse sì”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Zibi, ex attaccante die Juventus ha parlato di Nicolòin un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’. Questo il suo commento sul fantasista giallorosso: “Per me è, ma rende al meglio da centravanti. È il classico numero nove, è uno che non vuole dare palla, va nell’uno contro uno, bravo di testa, veloce e vede la porta. Se guardo Vlahovic, vedo tante caratteristiche simili a lui. Non può giocare a destra o a sinistra, da seconda punta sarebbe perfetto. Se va venduto per 50di euro?sì, ma dovrei conoscere meglio la situazione economica del club per giudicare. In caso ne andrebbe preso uno più forte e non so se costerebbe molto di meno”. SportFace.