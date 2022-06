Roma, al via l’Opa: il club spera di uscire dalla Borsa entro agosto (Di lunedì 13 giugno 2022) La Roma ha lanciato oggi l’Opa che in caso di successo permetterà al club di uscire dalla Borsa dopo 22 anni. Dall’86,8% delle azioni la società ne ha raccolte fino al 89,99%, rastrellando il 3% del capitale sociale. La prima fase di ‘stake-building’ si è conclusa con dieci giorni d’anticipo e la speranza a Trigoria è di raggiungere la quota minima del 95% delle azioni per rendere il club privato entro agosto. Il costo totale di quest’operazione sarebbe di circa 37-38 milioni di euro. Quali i vantaggi? Snellezza strutturale maggiore e sempre una maggiore velocità di operazione. C’è già il piano B approvato dalla Consob per il delisting con la fusione tra la società dei Friedkin che detiene le azioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Laha lanciato oggiche in caso di successo permetterà aldidopo 22 anni. Dall’86,8% delle azioni la società ne ha raccolte fino al 89,99%, rastrellando il 3% del capitale sociale. La prima fase di ‘stake-building’ si è conclusa con dieci giorni d’anticipo e lanza a Trigoria è di raggiungere la quota minima del 95% delle azioni per rendere ilprivato. Il costo totale di quest’operazione sarebbe di circa 37-38 milioni di euro. Quali i vantaggi? Snellezza strutturale maggiore e sempre una maggiore velocità di operazione. C’è già il piano B approvatoConsob per il delisting con la fusione tra la società dei Friedkin che detiene le azioni ...

