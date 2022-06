Rocco Hunt | Elettra Lamborghini e Lola Indigo insieme nella hit Caramello

Pubblicità

amatipercomesei : CIOÈ ELETTRA ROCCO HUNT E LOLA INDIGOOOOO MI TREMA IL CULO AIUTOOOOO - tinisindigo : RT @lolaindigoarg: caramello???? presave - justifiedlali : ???? CARAMELLO - LOLA INDIGO FT ELETTRA E ROCCO HUNT ???? DIO MIO ITALIA E SPAGNA VOGLIONO PRENDERSI IL MONDO E SANNO… - CrescenzoFilo : RT @RoccoHunt: É solo un gioco che dura troppo poco ?? Si parteeee????? #caramello con @ElettraLambo e @lolaindigomusic fuori ovunque venerdì… - Novella_2000 : Elettra Lamborghini, Caramello è il nuovo tormentone estivo in coppia con un noto cantante -

Rain, Alfa,, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Lola Indigo, Boro Boro, ...... che gli hanno portato tre dischi di platino e un disco d'oro, oltre a firmare collaborazioni di prestigio con autori del calibro di Giordana Angi,, Alessandro La Cava e produttori come ... Concerti Sicilia 2022, da Malika Ayane a Rocco Hunt: gli ultimi annunci Per l'estate 2022 Rocco Hunt ha scelto di collaborare con Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Il loro tormentone si intitola "Caramello".Doppia tappa, invece, per il celebre Rocco Hunt che con il suo “LIBERTÀ+RIVOLUZIONE TOUR” presenterà i propri più celebri brani il 21 agosto 2022 presso l’Anfiteatro Falcone Borsellino ...