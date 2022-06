Roberta Morise è stata tradita il fidanzato è stato avvistato con Aida Yespica

Pubblicità

infoitcultura : Roberta Morise tradita? Il fidanzato imprenditore beccato con Aida Yespica - infoitcultura : Roberta Morise, lavoro a gonfie vele ma l'amore vacilla. Colpa di Aida Yespica? - 361_magazine : Roberta Morise tradita dal fidanzato Giulio Fratini con Aida Yespica? L'ex gieffina si chiude con un 'no comment' - SanSeveroNews : Lo chef Gegè, Mangano torna ad esser protagonista del piccolo schermo. Dal 13 al 17 Giugno infatti sarà sulla rete… - infoitcultura : Roberta Morise, il rumor scottante: “Il fidanzato l’ha tradita con Aida Yespica” -

Da oggi al 17 giugno, infatti, sarà su Rai 1, a bordo del nuovo programma estivo "Camper" con in studio Tinto e. I due conduttori, nel corso di questa nuova avventura, mostreranno ...sembra essere tornata in pianta stabile in televisione e più precisamente su Rai1 con Camper , ma al settimanale Nuovo Tv ha rivelato che da settembre "non ci sono programmi" e che "ho ...Edoardo Tavassi avrebbe perso 15 chili, mentre Roberta Morise e Marco Cucolo avrebbero perso 6 chili. Nick Luciani e Nicolas Vaporidis avrebbero perso rispettivamente 8 e 7 chili, mentre Jeremias ...altra presenza di prestigio. Da oggi al 17 giugno, infatti, sarà su Rai 1, a bordo del nuovo programma estivo 'camper' con in studio Tinto e Roberta Morise. I due conduttori, nel corso di questa nuova ...