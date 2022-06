River Plate, Gallardo tenta Suárez: “L’ho chiamato, valuterà” | VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) È terminata l'esperienza di Luís Suárez all'Atlético Madrid. Il River Plate di Marcelo Gallardo lo vorrebbe, ma lui ha offerte dall'Europa. Anche dalla Serie A, dove lo cercano Atalanta e Fiorentina. Quale scelta farà il 'Pistolero' per la... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022) È terminata l'esperienza di Luísall'Atlético Madrid. Ildi Marcelolo vorrebbe, ma lui ha offerte dall'Europa. Anche dalla Serie A, dove lo cercano Atalanta e Fiorentina. Quale scelta farà il 'Pistolero' per la...

Pubblicità

antonioamodio22 : RT @scudettiano: @J__kcaj Questo non è normale Secondo me accende la TV solo per farsi le seghe su Elodie e guardare il River plate - scudettiano : @J__kcaj Questo non è normale Secondo me accende la TV solo per farsi le seghe su Elodie e guardare il River plate - edotom02 : @SchoneKapelle @MomblanOfficial Peccato che stia andando al river plate - RomanoTrullese : @ilciccio67 Omar Sivori ex calciatore di River Plate e Napoli - ilpodsport : #Calciomercato Suarez, il River Plate fa sul serio: Gallardo contatta l'uruguaiano #ilpodsport -