Risultati Elezioni Sindaci in FVG (Di lunedì 13 giugno 2022) Affluenza alle urne al 50%, segna un calo rispetto a quella registrata alle amministrative di cinque anni fa, pari al 55,4%, Risultati Elezioni FVG 13 giugno 2022 Gorizia ballottaggio tra Ziberna e FasioloCisint confermata sindaco di MonfalconeLaura Giorgi eletta sindaco di Lignano SabbiadoroVicentini eletto sindaco di TolmezzoPegolo confermato sindaco di FontanafreddaA Codroipo ballottaggio tra Nardini e MauroAd Azzano Decimo ballottaggio tra Piccini e GuinScarabello eletto sindaco di ManiagoSandruvi confermato sindaco di MontenarsBalducci eletto sindaco di Cervignano del FriuliBenvenuto eletto sindaco di Ronchi dei LegionariPezzetta eletta sindaco di BujaPaolo Tassan-Zanin eletto sindaco di AvianoFelcaro confermato sindaco di CormonsColomba eletto sindaco di BordanoFaccin eletto sindaco di Arta TermeCescon eletta sindaco di Prata di ...

