Risultati elezioni Cori: rieletto Sindaco Primio De Lillis (FOTO) (Di lunedì 13 giugno 2022) Ampio successo a Cori di De Lillis che viene confermato Sindaco della città. Battuto lo sfidante Evaristo Silvi. Ampia la forbice tra i due candidati con De Lillis che ha superato al momento, quando mancano poche sezioni da scrutinare, il 75% delle preferenze. elezioni Cori 2022 chi ha vinto Il Sindaco uscente ha raccolto un notevole consenso tra gli elettori. Mauro Primio De Lillis, sostenuto dalla lista unica "Cori e Giulianello insieme", ha messo insieme oltre il 75% dei consensi. Silvi, sfidante a capo della lista l'altra Città, si è fermato invece a poco più del 20%. Ad ogni modo questi i dati ufficiali. Mauro Primio De Lillis: 78.94% "Cori e Giulianello ...

