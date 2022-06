Pubblicità

Ansa_ER : Rissa fra minori filmata davanti scuola, indagati tre 15enni. Un mese fa nel Bolognese, uno dei litiganti in ospeda… - Carlino_Ferrara : Rissa fra bande a Ferrara: regolamento di conti a colpi di mazze e coltelli - Nutizieri : Medicina, rissa fra quindicenni filmata fuori da scuola: un ferito, il padre presenta denuncia… - corrierebologna : Medicina, rissa fra minori filmata fuori da scuola: un ferito, una denuncia| Video - giandomenic45 : RT @francesco088661: #LaRepubblica Non più notti 'Romantiche'di Giugno fra innamorati nelle Spiaggie Romagnole, ma 'SANGUINOSA RISSA'fra BA… -

Agenzia ANSA

I carabinieri di Medicina, nel Bolognese, hanno segnalato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre quindicenni per unascoppiata un mese fa davanti a una scuola media della cittadina e ripresa in un video, poi diffuso sui social. Sono accusati di lesioni personali a un loro coetaneo, finito al pronto soccorso ...La discussione inizia all'interno dell'istituto,i banchi, per futili motivi. 'Ci vediamo fuori'... finalmente gli altri si preoccupano e intervengono per sedare laed evitare la peggio all'... Rissa fra minori filmata davanti a scuola, indagati tre 15enni - Cronaca La Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio delle quattro persone protagoniste della rissa in cui, la sera del 7 ottobre 2021, a Marsala, in via Curatolo, davanti alla pizzeria Carpe Diem, v ...I carabinieri di Medicina, nel Bolognese, hanno segnalato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre quindicenni per una rissa scoppiata un mese fa davanti a una scuola media dell ...