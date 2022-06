Riforma del Csm, domani la ministra Cartabia incontra la maggioranza di Governo (Di lunedì 13 giugno 2022) La Riforma del Csm è ancora in agenda e domani si terrà una riunione con i ministri Marta Cartabia e Federico D'Incà e i capigruppo della maggioranza in Commissione Giustizia del Senato. 'Il voto ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Ladel Csm è ancora in agenda esi terrà una riunione con i ministri Martae Federico D'Incà e i capigruppo dellain Commissione Giustizia del Senato. 'Il voto ...

Pubblicità

chedisagio : L'unico modo per 'salvare' l'Istituto del referendum è alzare di molto il numero di firme necessarie a presentarlo… - fattoquotidiano : GIUSTIZIA / LE BALLE DEL SI' Il kaputt per la Severino, gli avvocati per le pagelle dei magistrati, le candidature… - fattoquotidiano : La proposta di riforma del percorso per diventare professori nella scuola secondaria contiene inutili forzature del… - adriano1949 : RT @tabanax: @CanciAbo @M49liberorso Già, il referendum propositivo e una sorta di modulazione del quorum erano previsti nella riforma Renz… - tobiamc : RT @VittorioXlater: Alla fine i SI al referendum saranno circa 9 milioni. 9 milioni di elettori che chiedono una profonda riforma del siste… -