Pubblicità

zazoomblog : Referendum Renzi chiede rispetto per il popolo del Sì: Lironia? Fino a ieri silenzio di tomba - #Referendum #Renzi… - Mirandola59 : RT @Tangotredici: @chedisagio @matteorenzi Il referendum si chiede con 500.000 firme o 5 consigli regionali! Lo hanno chiesto 9 regioni que… - LucaBellinzona : @mpiacenonaver1 @pdnetwork Ah quindi chi affossa le unioni civili, approva i decreti sicurezza, chiede un referendu… - MauroCapozza : RT @Tangotredici: @chedisagio @matteorenzi Il referendum si chiede con 500.000 firme o 5 consigli regionali! Lo hanno chiesto 9 regioni que… - Tangotredici : @chedisagio @matteorenzi Il referendum si chiede con 500.000 firme o 5 consigli regionali! Lo hanno chiesto 9 regio… -

ilGiornale.it

Il leader di Italia Viva, Matteo, critica chi all'indomani del voto referendario grida al ... È un "popolo" chedi inaugurare una stagione di rinnovamento, a partire proprio dalle riforme ,...Su questi temi, che sarebbero emersi durante la riunione con i dirigenti leghisti, Salvini... Elezioni:, se fossi Pd farei alleanza con centristi e non con M5s - 'Se fossi ancora un ... Referendum, Renzi chiede rispetto per il popolo del Sì: "L'ironia Fino a ieri silenzio di tomba" Il leader di Italia Viva riparte dai sette milioni di sì: "Continueremo la battaglia per una giustizia giusta e daremo loro una casa seria e decisiva per il futuro del Paese". L'ironia sul flop "Fino ...Roma, 13 giu. (askanews) - "Il flop del referendum promosso da Salvini e sponsorizzato dai vari Renzi, Calenda e Berlusconi non è una sorpresa. La percentuale dei votanti al 20,94% e il mancato raggiu ...