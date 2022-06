Reggia di Venaria | sport e spettacolo alla “Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sabato 18 giugno, nella splendidadi, in Piazza della Repubblica 4 aReale (Torino) avrà luogo la dodicesima edizione di Theofand, gala dedicato aglida ring che quest'anno avrà come protagonista laboxing stile K-1 che consente di colpire l'avversario con calci, pugni e ginocchiate. DenominataTie(edizione in cravatta nera), organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con ladi, con la Federazione Medicoiva Italiana come main sponsor, con la Sap Fighting Style dell'Avv. Michele Briamonte come sponsor tecnico, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Canalis, ...

Pubblicità

rep_torino : Elisabetta Canalis kickboxer, la sfida alla Reggia di Venaria [di Fabrizio Turco] [aggiornamento delle 11:07] - rep_torino : Elisabetta Canalis kickboxer. La sfida alla Reggia di Venaria [di Fabrizio Turco] [aggiornamento delle 10:09] - rep_torino : Elisabetta Canalis kickboxer. La sfida alla Reggia di Venaria [di Fabrizio Turco] [aggiornamento delle 09:04] - rep_torino : Elisabetta Canalis kickboxer. La sfida alla Reggia di Venaria [aggiornamento delle 09:04] - AssoWebTV : MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI PER LA MILANESINA ALLA REGGIA DI VENARIA -

La Stampa

Tony Cragg dopo 16 anni torna alladicon dieci grandi sculture che trovano posto all'interno della residenza sabauda: dalla Corte d'onore, passando per i Giardini fino alle Scuderie Juvarriane. Fino all'8 gennaio l e ...Il match (ufficiale) nelladiReale (Torino), seicentesca residenza di Casa Savoia. EQUILIBRIO, STABILITÀ, SUDORE Sono le tre caratteristiche del Kickboxing che hanno sedotto la ... Il direttore: “La Reggia di Venaria non è un museo ma un luogo sempre vivo” Sarà la bellissima Federica Fontana a presentare la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch che avrà luogo sabato 18 giugno, nella splendida Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a ...Quale miglior location della Reggia di Venaria per un singolare debutto sul ring di kickboxing Chissà se lo ha pensato anche Elisabetta Canalis, la showgirl ed ex velina che compirà 44 anni a settemb ...