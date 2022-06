Referendum sulla giustizia, risultati e affluenza: sotto il 20%, vincono i sì (Di lunedì 13 giugno 2022) Si ferma sotto il 20% l’affluenza ai cinque Referendum sulla giustizia. Per tutti manca il raggiungimento del quorum, mentre il numero di elettori andati alle urne potrebbe essere il più basso di sempre per una consultazione popolare. In serata, prima ancora di attendere i dati delle 23, la Lega — che si era fatta promotrice dei Referendum — aveva ringraziato «i milioni di italiani che hanno votato nonostante un solo giorno con le urne aperte, il silenzio di troppi media e politici, il weekend estivo e il vergognoso caos seggi visto per esempio a Palermo». L’ex ministro Roberto Calderoli aveva invece parlato di complotto della Corte Costituzionale e del governo Draghi. Ringrazia i «10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la giustizia» anche ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Si fermail 20% l’ai cinque. Per tutti manca il raggiungimento del quorum, mentre il numero di elettori andati alle urne potrebbe essere il più basso di sempre per una consultazione popolare. In serata, prima ancora di attendere i dati delle 23, la Lega — che si era fatta promotrice dei— aveva ringraziato «i milioni di italiani che hanno votato nonostante un solo giorno con le urne aperte, il silenzio di troppi media e politici, il weekend estivo e il vergognoso caos seggi visto per esempio a Palermo». L’ex ministro Roberto Calderoli aveva invece parlato di complotto della Corte Costituzionale e del governo Draghi. Ringrazia i «10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la» anche ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - fattoquotidiano : REFERENDUM GIUSTIZIA, UNA DEBACLE STORICA Per i 5 quesiti affluenza al 18%: la più bassa di sempre - gjscco : RT @serebellardinel: #Referendum sulla giustizia, una debacle storica della #destra e #ItaliaViva! QUATTROCENTO MILIONI buttati per il pegg… - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: REFERENDUM GIUSTIZIA, UNA DEBACLE STORICA Per i 5 quesiti affluenza al 18%: la più bassa di sempre -