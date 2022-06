Referendum sulla giustizia, ha votato 1 italiano su 5: cosa succede adesso (Di lunedì 13 giugno 2022) Mai così male, mai cosi poche schede nelle urne. I cinque Referendum sulla giustizia si traducono in un clamoroso (anche se ampiamente prevedibile) flop. Solo il 20,9% dei cittadini ha votato. Uno su cinque. Numeri lontanissimi dal quorum del... Leggi su today (Di lunedì 13 giugno 2022) Mai così male, mai cosi poche schede nelle urne. I cinquesi traducono in un clamoroso (anche se ampiamente prevedibile) flop. Solo il 20,9% dei cittadini ha. Uno su cinque. Numeri lontanissimi dal quorum del...

