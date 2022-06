**Referendum: Renzi, 'silenzio di tomba ma 7 mln al voto per riforma giustizia vera'** (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Oggi leggo tanta ironia contro chi è andato a votare per il referendum sulla giustizia, pur sapendo che raggiungere il quorum era praticamente impossibile, dopo che i quesiti più sentiti (dall'eutanasia alla cannabis, fino alla responsabilità civile) erano stati respinti. Mi sembra ingeneroso. Ci sono sette milioni di italiani che hanno chiesto di dare priorità a una riforma della giustizia vera. Prenderli in giro con le ironie di queste ore solo per attaccare uno dei promotori è assurdo". Così Matteo Renzi nella enews. "Se volete prendervela con Salvini, avete mille motivi per farlo: io stesso non gli risparmio nulla durante gli eventi di questi giorni, a cominciare dalla storia del viaggio in Russia", sottolinea. "Ma basta con le ipocrisie. 1.C'è stato un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Oggi leggo tanta ironia contro chi è andato a votare per il referendum sulla, pur sapendo che raggiungere il quorum era praticamente impossibile, dopo che i quesiti più sentiti (dall'eutanasia alla cannabis, fino alla responsabilità civile) erano stati respinti. Mi sembra ingeneroso. Ci sono sette milioni di italiani che hanno chiesto di dare priorità a unadella. Prenderli in giro con le ironie di queste ore solo per attaccare uno dei promotori è assurdo". Così Matteonella enews. "Se volete prendervela con Salvini, avete mille motivi per farlo: io stesso non gli risparmio nulla durante gli eventi di questi giorni, a cominciare dalla storia del viaggio in Russia", sottolinea. "Ma basta con le ipocrisie. 1.C'è stato un ...

Pubblicità

fattoquotidiano : I referendum sulla giustizia affondano. E il tonfo ha le dimensioni di un disastro: l’affluenza definitiva si ferma… - La7tv : #lariachetira @MGMaglie contro @LucianoNobili: 'Non c'è niente di più fastidioso che sentire accuse fatte di slogan… - M5S_Europa : Il flop del #referendum promosso da #Salvini e sponsorizzato da #Renzi, #Calenda e #Berlusconi non è una sorpresa.… - Gianni78605577 : ++++#ULTIMAORA++++ #Quorum: se #Renzi vince, lascio il #referendum.?????? - emidio_antonio : RT @Paologlover: Vorrei ricordare che questo Referendum non lo ha promosso #Renzi, ma 9 Presidenti di Regione ed altri... Renzi ha detto… -