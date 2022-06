Referendum, Renzi “7 milioni al voto per una riforma giusta” (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi leggo tanta ironia contro chi è andato a votare per il Referendum sulla giustizia, pur sapendo che raggiungere il quorum era praticamente impossibile, dopo che i quesiti più sentiti (dall'eutanasia alla cannabis, fino alla responsabilità civile) erano stati respinti. Mi sembra ingeneroso. Ci sono sette milioni di italiani che hanno chiesto di dare priorità a una riforma della giustizia vera. Prenderli in giro con le ironie di queste ore solo per attaccare uno dei promotori è assurdo. Se volete prendervela con Salvini, avete mille motivi per farlo: io stesso non gli risparmio nulla durante gli eventi di questi giorni, a cominciare dalla storia del viaggio in Russia”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulla sua e-news.“Noi continueremo la nostra battaglia per una giustizia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi leggo tanta ironia contro chi è andato a votare per ilsulla giustizia, pur sapendo che raggiungere il quorum era praticamente impossibile, dopo che i quesiti più sentiti (dall'eutanasia alla cannabis, fino alla responsabilità civile) erano stati respinti. Mi sembra ingeneroso. Ci sono settedi italiani che hanno chiesto di dare priorità a unadella giustizia vera. Prenderli in giro con le ironie di queste ore solo per attaccare uno dei promotori è assurdo. Se volete prendervela con Salvini, avete mille motivi per farlo: io stesso non gli risparmio nulla durante gli eventi di questi giorni, a cominciare dalla storia del viaggio in Russia”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo, sulla sua e-news.“Noi continueremo la nostra battaglia per una giustizia ...

