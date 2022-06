Referendum | Meloni Pd | ' un disastro | centrodestra sconfitto ora dica sì a riforma' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il dato del referendum èso", a quanto di prospetta sarebbe "di gran lunga il peggiore in termini di partecipazione della storia della Repubblica. Ci sono dei responsabili e degli sconfitti e sono le forze di, innanzitutto la Lega". Così Marco, coordinatore della segreteria Pd, al Tg3. "Si mette fortemente in discussione uno strumento prezioso come il referendum con una condotta strumentale perchè realizzata in un momento in cui il Parlamento sta legiferando e cittadini, non votando, chiedono al Parlamento di intervenire. Noi speriamo che questa sconfitta nettissima possa condurre le forze dia un sussulto di serietà per portare a casa, manca un passo, il pacchetto giustizia Cartabia. Noi siamo pronti".