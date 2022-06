Referendum: Letta, 'politica ha sbagliato, ora ascolti i cittadini' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Credo che la saggezza dei cittadini italiani vada ascolta dalla politica che sbagliando ha immaginato di strumentalizzare vicende della giustizia complicate ai fini politici". Lo ha detto Enrico Letta in un video messaggio parlando dei Referendum. "Questioni così complesse devono essere oggetto di riforma da gare in Parlamento e il Parlamento deve esse all'altezza -ha spiegato Letta-. Questo messaggio noi lo vogliamo cogliere, ci metteremo di impegno perchè le riforme siano fatte in Parlamento". Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Credo che la saggezza deiitaliani vada ascolta dallache sbagliando ha immaginato di strumentalizzare vicende della giustizia complicate ai fini politici". Lo ha detto Enricoin un video messaggio parlando dei. "Questioni così complesse devono essere oggetto di riforma da gare in Parlamento e il Parlamento deve esse all'altezza -ha spiegato-. Questo messaggio noi lo vogliamo cogliere, ci metteremo di impegno perchè le riforme siano fatte in Parlamento".

