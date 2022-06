Referendum giustizia, la faccia tosta del Pd: “Finita guerra dei trent’anni contro le toghe” (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – La faccia tosta del “signor” Pd, per gli amici Partito democratico, non ha confini. E lo dimostrano le dichiarazioni successive al “non voto” di ieri, riportate anche dal Giornale. faccia tosta, nel Pd sono professionisti Non gli basta comandare a bacchetta o al minimo condizionare la società italiana sotto praticamente ogni aspetto (politico, economico e perfino etico). Dagli ambienti del Nazareno vogliono proprio esibire arroganza, con un narcisismo che ha del grottesco. Le dichiarazioni di alcuni esponenti di partito descrivono molto meglio di tanto altro una situazione così imbarazzante anche per chi, ingenuamente, sogna la “democrazia”. Così Walter Verini, capogruppo Pd nella commissione giustizia, definisce i cinque quesiti “inutili e rischiosi” parlando addirittura di “intenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Ladel “signor” Pd, per gli amici Partito democratico, non ha confini. E lo dimostrano le dichiarazioni successive al “non voto” di ieri, riportate anche dal Giornale., nel Pd sono professionisti Non gli basta comandare a bacchetta o al minimo condizionare la società italiana sotto praticamente ogni aspetto (politico, economico e perfino etico). Dagli ambienti del Nazareno vogliono proprio esibire arroganza, con un narcisismo che ha del grottesco. Le dichiarazioni di alcuni esponenti di partito descrivono molto meglio di tanto altro una situazione così imbarazzante anche per chi, ingenuamente, sogna la “democrazia”. Così Walter Verini, capogruppo Pd nella commissione, definisce i cinque quesiti “inutili e rischiosi” parlando addirittura di “intenti ...

