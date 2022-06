Referendum giustizia – Firme nascoste, quesiti pasticciati o inutili e una campagna boomerang: così si è arrivati al risultato peggiore di sempre. E nella notte della sconfitta Salvini fugge (di nuovo) (Di lunedì 13 giugno 2022) C’è modo e modo di perdere. E questo è uno dei peggiori. La cavalcata lanciata oltre un anno fa, con grandi squilli di tromba, da Lega e Partito radicale per riformare la giustizia nelle urne – contando sull’indignazione popolare innescata dal caso Palamara – partorisce il Referendum meno partecipato di sempre: appena il 18,8%, un dato che peggiora di oltre cinque punti il precedente record negativo (il 23,3% alla consultazione sulla legge elettorale nel 2009). Il quorum del 50% degli elettori più uno, necessario per la validità del voto, resta a distanza siderale, molto maggiore di quella (già ampia) che ipotizzavano i sondaggi. Secondo i dati aggiornati alle 02:00 di lunedì, il risultato peggiore lo fa il quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati, che raccoglie il 18,85%; il 18,86% si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) C’è modo e modo di perdere. E questo è uno dei peggiori. La cavalcata lanciata oltre un anno fa, con grandi squilli di tromba, da Lega e Partito radicale per riformare lanelle urne – contando sull’indignazione popolare innescata dal caso Palamara – partorisce ilmeno partecipato di: appena il 18,8%, un dato che peggiora di oltre cinque punti il precedente record negativo (il 23,3% alla consultazione sulla legge elettorale nel 2009). Il quorum del 50% degli elettori più uno, necessario per la validità del voto, resta a distanza siderale, molto maggiore di quella (già ampia) che ipotizzavano i sondaggi. Secondo i dati aggiornati alle 02:00 di lunedì, illo fa il quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati, che raccoglie il 18,85%; il 18,86% si è ...

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - VinceIT : Referendum della Giustizia, 15% di affluenza, una vergogna! Italiani popolo di sudditi gattopardiani non di Cittadini. - edoludo : RT @Moonlightshad1: Gli italiani non sono andati a votare per i referendum semplicemente perché non vogliono una giustizia a misura di Boni… -